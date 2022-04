Borrell diz que UE pagou 35 mil milhões à Rússia para garantir fornecimento de energia desde o início da guerra

Desde o início da guerra, a União Europeia (UE) já pagou 35 mil milhões de euros à Rússia para garantir o fornecimento de energia enquanto que doou mil milhões de euros para financiar a defesa da Ucrânia contra a ofensiva militar russa.

Os valores, avançados esta quarta-feira por Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, surgem numa altura em que são divulgadas imagens dos massacres contra civis ocorridos nas cidades ucranianas, nomeadamente, em Bucha onde foram encontrados centenas de cadáveres enterrados em valas comuns. O sucedido foi classificado por vários líderes internacionais, incluindo o próprio Volodymyr Zelensky, como um “crime de guerra”.

Face à escalada do conflito armado, o responsável apelou aos restantes Estados-membros que enviem mais armas e reforcem o armamento da defesa militar em Kiev.

“Temos de continuar a armar a Ucrânia. Precisamos de menos salvas de palmas e mais assistência”, disse o responsável perante o Parlamento europeu, esta manhã, anunciando que os mil milhões de euros que a UE já deu em ajudas à Ucrânia “pode parecer muito” mas é equivalente ao cheque de Putin recebe todos os dias para fornecer energia ao bloco europeu, cita o “The Guardian” as declarações do responsável.

“Desde o início da guerra já demos [a Vladimir Putin] 35 mil milhões de euros. Comparem isso com os mil milhões de euros que demos à Ucrânia em armamento e armas”, alertou Borrell numa altura em que o executivo comunitário prepara um quinto pacote de sanções contra a Federação Rússia e que deverá incluir um embargo sobre o carvão russo.

Da parte da Polónia e dos países bálticos, o apelo é que as sanções visem também as exportações de petróleo e gás natural, mas a resistência por parte da Alemanha, Áustria e Hungria tem condicionado essa punição. De acordo com os dados do gabinete de estatística europeu, os 27 Estados-membros importam 41% do gás natural e 27% do petróleo da Rússia, sendo que o valor difere quando se olha para os valores de cada país do bloco europeu.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que deve viajar para Kiev juntamente com Borrell nos próximos dias, prometeu que as próximas sanções não serão as últimas.

“Agora temos que analisar o petróleo e teremos que analisar as receitas que a Rússia obtém através dos combustíveis fósseis”, disse.