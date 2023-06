O lançamento no mercado dos sistemas da Bosch está planeado para 2024, mas a empresa vai apresentar a tecnologia no Bosch Tech Day em Estugarda-Feuerbach, no dia 13 de julho de 2023.

28 Junho 2023, 16h10

A Bosch, empresa multinacional alemã de engenharia e tecnologia, anunciou que está a expandir os seus negócios para incluir tecnologia para tratamento de água, a empresa planeia oferecer novas soluções projetadas especificamente para áreas remotas e zonas longe da costa.

Dr. Stefan Hartung, presidente do conselho de administração da Bosch, afirma que “a produção de hidrogénio verde requer água ultrapura. Com os nossos sistemas especiais, o tratamento de água pode ser feito em qualquer lugar, mesmo nas áreas mais remotas do mundo, de forma económica e ambientalmente correta”.

Os sistemas projetados pela Bosch Manufacturing Solutions são robustos, de baixa manutenção e eliminam a necessidade de produtos químicos no tratamento da água. ” Estamos a a desenvolver tecnologia para tratamento de água, bem como para geração, compressão, armazenamento e uso de hidrogénio – e a fazer isso para vários setores”, salienta Hartung.

O governo alemão estabeleceu uma meta para instalar eletrolisadores de hidrogénio com capacidade total de 10 gigawatts até 2030, já a União Europeia planeia instalar 40 gigawatts de capacidade de eletrólise na Europa até 2030, com o plano de produzir até dez milhões de toneladas métricas de hidrogénio renovável.

O tratamento de água constitui o primeiro e mais fundamental elo na cadeia de valor do hidrogénio. O lançamento no mercado dos sistemas da Bosch está planeado para 2024, mas a empresa vai apresentar a tecnologia no Bosch Tech Day em Estugarda-Feuerbach, no dia 13 de julho de 2023.