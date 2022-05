Bosch investe na produção de bombas de calor em Aveiro e cria 300 postos de trabalho

A Bosch anunciou esta terça-feira o reforço da unidade de termotecnologia em Aveiro, com a instalação da linha de produção de bombas de calor, num investimento total de 12 milhões de euros e a criação de 300 postos de trabalho.

A nova linha de produção de bombas de calor “significa um investimento total de 12 milhões de euros realizados em duas fases distintas, e a criação de cerca de 300 postos de trabalho”, refere a Bosch, em comunicado.

Em 04 de maio, na conferência de imprensa de resultados do grupo alemão, o presidente do Conselho de Administração da Bosch, Stefan Hartung, tinha anunciado que grupo iria começar “com as bombas de calor em Portugal este ano”.

No comunicado, a Bosch salienta que “a instalação desta nova linha de produção de bombas de calor vai ao encontro da estratégia de transição energética da empresa e da aposta do grupo na área da termotecnologia”.

Esta “é uma excelente notícia não só para a nossa unidade de Aveiro, como também para região e até mesmo para a economia do país. Estamos a falar em mais capacidade de produção, mais postos de trabalho, e sobretudo do facto da Bosch em Aveiro assumir cada vez mais um papel preponderante naquele que é o futuro das soluções de aquecimento e da termotecnologia”, afirma Jónio Reis, administrador da Bosch em Aveiro, citado em comunicado.

Até agora a Bosch Aveiro produzia a unidade interior – designada de IDU – para as bombas de calor de ar e água numa única linha de produção. Com a nova linha de produção “passará também a produzir a unidade exterior da bomba de calor (a ODU)”, adianta a empresa, salientando que “a previsão é que a produção arranque já no próximo ano, durante o primeiro semestre de 2023, com o objetivo de chegar às 150 mil unidades anuais, mas com a perspetiva de que esse número aumente a médio prazo para as 400 mil unidades”.

A Bosch refere que “o aumento significativo da procura deste produto e as previsões otimistas para o futuro, a curto e médio prazo, conduziram já à implementação de exigentes medidas na atual linha de produção em Aveiro, nomeadamente a duplicação da capacidade de produção através de investimento em equipamentos adicionais, de forma a responder à previsão de vendas de 37 mil unidades já para este ano, um crescimento de 131% em relação a 2021, e ainda na implementação de uma segunda linha de montagem para a produção da IDU da nova família de bombas de calor, com data de lançamento prevista para o último trimestre deste ano, cuja capacidade para produção é de aproximadamente 60 mil unidades por ano”.

Estes investimentos, bem como o aumento da capacidade de produção e do número de colaboradores “é um evidente sinal da aposta da Bosch em Aveiro e significa que esta localização se torna numa das principais para a produção e desenvolvimento de bombas de calor dentro do grupo Bosch”, sublinha Jónio Reis.

A médio prazo, acrescenta o administrador, a previsão é de quase duplicar a faturação.

“Além disso, não nos podemos esquecer que a produção aliada à aposta em I&D destas soluções se irá traduzir na contratação de perfis altamente especializados, tudo isto com impacto direto não só nos resultados da unidade Aveiro, como também na dinamização da economia e na atração de talentos de toda a região”, salienta o administrador da Bosch Aveiro.

Na apresentação dos resultados anuais de 2021, o grupo anunciou um investimento de mais de 300 milhões de euros no negócio de bombas de calor até meados da década.