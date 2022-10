Bósnia-Herzegovina: República Srpska tem de recontar votos para a presidência

A Comissão Eleitoral Central da Bósnia-Herzegovina ordenou esta segunda-feira a recontagem de todos os votos em todas as assembleias de voto regulares na República Srpska para a presidência e vice-presidência da estrutura de topo da federação, tripartida entre sérvios, bósnios e croatas bósnios.

“A Comissão Eleitoral Central da Bósnia-Herzegovina (CEC) considerou várias objeções e teve acesso a provas. O processo eleitoral está tão contaminado que não é possível determinar os resultados exatos”, disse o presidente daquela estrutura, Suad Arnautovic, citado pela comunicação social. Aquele responsável acrescentou que os observadores credenciados serão informados oportunamente e que, em primeiro lugar, será realizada uma análise dos votos inválidos.

De acordo com os últimos resultados oficiais, o candidato e líder da Aliança dos Social-Democratas Independentes, Milorad Dodik recebeu 291.915 votos. A sua oponente, Jelena Trivic, apoiado pela oposição do Partido do Progresso Democrático, do Partido Democrático Sérvio e da Lista de Justiça e Ordem, obteve 262.969 votos.

“A CEC da Bósnia-Herzegovina não pode neste momento aprovar qualquer ato de recontagem de toda a unidade eleitoral. Só o podemos fazer depois de apurados os resultados”, disse um responsável daquela estrutura. Arnautovic, disse que a CEC tem base legal para ordenar a recontagem. “Todos os votos são contados nas assembleias de voto a menos que o CEC decida que serão contadas no Centro Principal de Apuramento. Os resultados da contagem no Centro Principal serão exibidos publicamente e cópias dos resultados da votação serão entregues aos observadores”, indicou.

Como também era de esperar, Mirilad Dodik anunciou que vai instaurar um processo contra a CEC da Bósnia-Herzegovina. “A Comissão Eleitoral Central da Bósnia-Herzegovina não respeita a lei com a sua decisão de recontar os votos para a presidência da República Srpska”, disse, e anunciou que processará a comissão eleitoral e os seus membros.

“Os resultados preliminares dizem que tenho mais 29 mil votos nas eleições para presidente da República de Srpska”, afirmou Dodik, acrescentando que 98% dos votos foram contados e que sua liderança era “inatingível”. Neste quadro, a decisão da CEC “é inaceitável”.

Dodik acusou a CEC de ser “usurpada por estrangeiros” e de “não ter sido legalmente eleita”, pelo que a sua legitimidade “é questionável”.

A 5 de outubro, representantes do Partido Democrático Sérvio (SDS) e do Partido do Progresso Democrático (PDP), da oposição na República de Srpska, submeteram à CEC um pedido de recontagem de votos. Jelena Trivić disse que havia um “estado de guerra” em muitas assembleias de voto.

De acordo com os votos apurados até 10 de outubro, Denis Becirovi, candidato do Partido Social Democrata (SDP) da Bósnia-Herzegovina, atualmente na oposição, que foi apoiado por outros dez partidos, e Zeljko Komisc, candidato da Frente Democrática (DF), que está no seu quarto mandato, entrarão para a presidência tripartida da Bósnia-Herzegovina.