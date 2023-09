O Banco Português de Fomento e INESC TEC celebraram um protocolo estratégico para acelerar a transformação digital do banco.

15 Setembro 2023, 12h34

O Banco Português de Fomento (BPF) e o INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) celebraram um protocolo estratégico de investigação e desenvolvimento, “fundado no vasto conhecimento científico em inovação do INESC TEC, o que representa um marco importante na implementação do plano de transformação digital do BPF”, avança o banco promocional em comunicado.

O Banco de Fomento destaca que este protocolo é um importante marco na sua estratégia, “visando alavancar a transformação digital para alcançar eficiência, competitividade e sustentabilidade”.

“Na prossecução da sua missão, enquanto Banco Promocional Nacional, o BPF está a proceder a alterações expressivas na organização, alavancadas em digitalização, eficiência e capacitação, tendo por objetivos principais melhorar os níveis de qualidade e eficiência da sua atividade, aumentar a agilidade e sustentabilidade dos processos e adotar uma nova cultura digital alinhada com as novas tendências e desafios. (…)”, acrescenta a instituição financeira.

O projeto estratégico com o INESC TEC destina-se a analisar a situação atual do BPF e criar roadmaps de inovação, desenvolver um plano completo de transformação digital, direcionado para o setor bancário e com ênfase nas áreas científicas “Enterprise Architecture”, “Data Management & Governance” e “Digital Transformation”, permitindo ao BPF evoluir e adaptar-se de forma ágil e eficaz aos desafios da era digital.

A equipa do INESC TEC designada para o projeto é constituída por um número alargado de investigadores.

Segundo Ana Carvalho, Presidente da Comissão Executiva do BPF, “o protocolo que celebrámos com o INESC TEC, uma organização de excelência e referência em matéria de Inovação, é um passo crucial para acelerar a modernização do BPF” já que “visa intensificar a transformação digital e maximizar eficiência, para alavancar a capacidade de apoio do BPF à economia nacional e melhorar experiência da interação com os nossos stakeholders”.

Por sua vez, no mesmo comunicado, José Correia, investigador sénior e Responsável da Área “Information Systems and Applied Computing” no Centro de I&D “Human-Centered Computing and Information Science” do INESC TEC, salienta que “o Banco Português de Fomento pretende implementar um plano de transformação digital. Para esse efeito, a intervenção do INESC TEC envolverá a elaboração de um roadmap que possa apoiar a reestruturação tecnológica e funcional do BPF, garantindo não só o cumprimento transversal da visão estratégica estabelecida, como também a conceção de produtos, processos ou serviços novos, alterados ou melhorados”.

“Esta intervenção incluirá a revisão da arquitetura empresarial do BPF, alinhando-a com as novas tendências e desafios do negócio, enquanto Banco Promocional Nacional, e refletir-se-á em planos de transformação focados nos domínios arquiteturais de organização e processos, e de sistema de informação e tecnológico”, explica José Correia.