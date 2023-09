O Banco de Fomento subiu o investimento aprovado no Programa Consolidar para os fundos das sociedades Horizon Equity, Touro Capital e Fortitude para cerca de 50 milhões cada.

1 Setembro 2023, 07h21

Há três sociedades de capital de risco de entre as onze que passaram à segunda fase do Programa Consolidar – financiado pelo Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) – que viram o investimento aprovado pelo Banco Português de Fomento (BPF) ser reforçado. O fundo Horizon Equity Partners, que tinha inicialmente um investimento público aprovado de 28 milhões, pediu um top-up ao BPF e recebeu 49 milhões de euros (mais 10,8 milhões), depois de ter assegurado um investimento privado acima do mínimo previsto que era de 12 milhões. A sociedade de capital de risco liderada por Sérgio Monteiro e por Nuno Alves levantou no first closing 21 milhões de euros em capital privado e, por isso, o fundo Horizon Growth Fund I tem agora 70 milhões para fazer investimentos em PME e midcaps.

