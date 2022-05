BPI com lucros a caírem para 49 milhões dos quais 28 milhões em Portugal

O BPI registou um lucro consolidado de 49 milhões de euros o que compara com 60 milhões um ano antes.

Na atividade doméstica, o banco registou um lucro de 28 milhões o que representa uma queda face aos 54 milhões de euros no trimestre homólogo de 2021, porque, explicou o CEO, João Pedro Oliveira e Costa, no ano passado o banco teve um ganho extraordinário de 23 milhões de euros com a venda de uma carteira de malparado (NPL). “Todas as carteiras de crédito que vendemos foi com mais valia, o que significa que as nossas carteiras estão bem avaliadas”, disse o presidente do BPI explicando que ao dizer isto não estava a dirigir nenhuma crítica a bancos concorrentes.

A rentabilidade dos capitais próprios tangíveis (ROTE) recorrente na atividade doméstica do BPI situou-se em 5,7% nos últimos 12 meses. O contributo da participação no BFA em Angola para o resultado consolidado foi de 14 milhões de euros e o da participação no BCI, em Moçambique, foi de 7 milhões de euros.

A margem financeira manteve-se nos 113 milhões de euros e as comissões cresceram 12% para 71 milhões, com destaque para as receitas vindas dos fundos e seguros de capitalização (+25%). O Produto Bancário manteve-se nos 178 milhões.

Os custos com pessoal e gastos gerais administrativos, em conjunto, mantiveram-se praticamente inalterados. “O investimento realizado, nomeadamente na transformação digital e inovação, explica o aumento das depreciações e amortizações (+18% num ano) e, consequentemente, dos custos de estrutura totais (+3%)”, diz o banco.

O rácio de eficiência core (cost-to-income core) melhorou para 54,1% em março de 2022, o

que corresponde a uma descida de 10 bps em relação ao final de 2021.

O BPI continua a ser dos menos eficientes do mercado.

João Pedro Oliveira e Costa falou dos custos regulamentares de 25,1 milhões de eutos no primeiro trimestre, o que traduz um aumento de 12,3% face ao ano anterior no primeiro trimestre.

O CEO do BPI voltou a criticar a manutenção do Adicional de Solidariedade sobre o sector bancário que ao banco custou 3,9 milhões de euros. “O adicional de solidariedade não faz qualquer sentido e não há nenhum outro sector que o pague”, disse o CEO.

O BPI continua a ser dos melhores na qualidade da carteira de crédito. O rácio NPE (definição EBA) é de 1,6% e a cobertura de NPE por imparidades e colaterais de 150%.

O rácio de Non Performing Loans (NPL, de acordo com critérios da EBA) situa-se nos 2%. Os NPLs estavam cobertos a 151% por imparidades e colaterais no final do 1º trimestre 2022.

“As imparidades de crédito líquidas de recuperações situaram-se em 20 milhões no 1º trimestre 2022, para as quais contribuíram 21 milhões em imparidades e, positivamente, recuperações de crédito de 1 milhão de euros”, diz o banco.

No trimestre homólogo do ano passado, as imparidades de crédito foram de 17 milhões e as recuperações de crédito ascenderam a 28 milhões, que incluíam nesse período ganhos de 23 milhões de euros com a venda de créditos não produtivos. As imparidades para crédito foram assim menos 4 milhões de euros.

O custo do risco de crédito foi de 0,07% em março de 2022 (não anualizado).

O CEO do BPI disse que ia manter as imparidades não alocadas de 72 milhões de euros que já vinha do tempo do Covid. “Decidimos manter por prudência face à nova conjuntura económica”, disse o CEO referindo-se às consequências da guerra na Ucrânia. O banqueiro lembrou que apesar do banco não ter exposição direta àquelas geografias os clientes empresas do banco estão expostos às consequências do conflito.

Daqueles 72 milhões de imparidades não alocadas “um terço já estão alocadas a esta nova situação”, disse João Pedro Oliveira e Costa que defende que em termos geopolíticos o mundo vai sofrer um revés na globalização e que a Europa será dos blocos mais afetados.

Ao todo as imparidades do BPI somam 500 milhões de euros, incluindo as não alocadas.

No balanço a carteira total de crédito a clientes (bruto) aumentou 9% num ano, para 28.247 milhões de euros, o que corresponde a um incremento de 2.216 milhões. A quota de mercado em crédito aumentou 50 bps, em termos homólogos, para 11,2% em fevereiro de 2022. A carteira de crédito a empresas cresceu 6% num ano para 10.821 milhões.

A quota de mercado no crédito a sociedades não financeiras (empresas) subiu anualmente 60 bps para 10,8% em fevereiro de 2022.

A carteira de crédito à habitação aumentou 10% num ano, ou 1.252 milhões para 13.441 milhões de euros. A contratação de crédito hipotecário cresceu 48% face ao período homólogo, alcançando os 750 milhões.

O BPI atingiu uma quota de mercado de 17% na contratação acumulada até fevereiro deste ano, enquanto a quota de mercado de crédito hipotecário em carteira ascendeu a 13,3% no mesmo mês, o que representa um aumento de 1 p.p. nos últimos 12 meses.

A carteira de outro crédito a particulares aumentou 5%, totalizando 1.820 milhões . A contratação de crédito pessoal e automóvel, de 176 milhões de euros no 1º trimestre, cresceu 35% num ano.

Os recursos totais de clientes cresceram 8%, totalizando 40.695 milhões no final do 1º trimestre. A quota de mercado dos recursos situou-se em 11,5% em fevereiro.

Os depósitos de clientes aumentaram 11%, totalizando 29.666 milhões. Os depósitos de clientes representam 71% do ativo e constituem a principal fonte de financiamento do balanço.

Os ativos sob gestão (fundos de investimento e seguros de capitalização) aumentaram 7% num ano para 10.473 milhões de euros.

Em termos de capital, o BPI diz que cumpre por margem significativa os requisitos mínimos exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE), apresentando um rácio de CET1 de 13,7%; um rácio Tier 1 de 15,2% e um rácio de capital total é de 17,5%.

O rácio de leverage situou-se em 6.p,6%. “O Buffer MDA – folga de capital sem limitações à distribuição de resultados – ascendia a 4,5% no final de março de 2022”, lê-se no comunicado.

“O BPI cumpre largamente os requisitos de MREL estabelecidos para 1 de janeiro de 2022 e, inclusive, cumpre os requisitos exigidos para 1 de janeiro de 2024”, diz o banco.

O rácio MREL em percentagem dos RWA (ativos ponderadas pelo risco) situa-se em 23,6%, versus o requisito intermédio de 19,18%1 estabelecido para 1 de janeiro de 2022.

“O requisito final de MREL a cumprir a partir de 1 de janeiro 2024 é de 22,4% dos RWA” e o rácio MREL em percentagem da LRE (Leverage Risk Exposure) é de 10,3%, versus o requisito final de 5,91%.

No que toca à digitalização, no final de março de 2022, o BPI registava um total de 789 mil utilizadores regulares de banca digital, com destaque para a crescente adesão ao canal mobile: 81% de todos os clientes digitais particulares são utilizadores regulares da BPI App (mobile), que registou um aumento de 74 mil utilizadores ativos nos 12 meses até março de 2022.

Cerca de 73% das vendas de depósitos a prazo e soluções de poupança, fundos e PPR, crédito pessoal e outros produtos financeiros foram iniciadas nos canais digitais net e mobile (+3 p.p.), anunciou o BPI.