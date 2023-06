O BPI anunciou ao mercado a conversão do Programa de Obrigações Hipotecárias em Obrigações Cobertas.

21 Junho 2023, 22h22

“O Banco BPI informa que, na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 31/2022 de 6 de maio que aprovou o novo Regime Jurídico das Obrigações Cobertas e transpôs a Diretiva (UE) 2019/2162”, foi aprovada esta quarta-feira, 21 de junho, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a conversão do seu programa de obrigações hipotecárias num programa de obrigações cobertas, no montante total de nove mil milhões de euros.

As emissões de obrigações hipotecárias passam, a partir desta data, “a reger-se pelo Regime Jurídico das Obrigações Cobertas e pelos Termos e Condições constantes do prospeto base do seu Programa, aprovado também (…) pela CMVM”.