BPI e FCT financiam 20 projetos e nove ideias para o desenvolvimento sustentável no Interior

Chama-se Programa Promove, a iniciativa da Fundação “la Caixa” em colaboração com o BPI e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e mobiliza perto de 3,6 milhões de euros, a fundo perdido, para apoio a 20 projetos de investigação e inovação e nove ideias inovadoras centrados na gestão de recursos naturais, fomento de novos polos de desenvolvimento e atração de turistas e novos residentes.

Em quatro edições, o Programa Promove já apoiou 46 projetos e 22 ideias inovadoras, no valor total de perto de 7,6 milhões de euros. Deste montante, 2,5 milhões foram assegurados pela FCT ao abrigo do acordo de financiamento conjunto através do qual, desde 2021, a FCT iguala a contribuição da Fundação “la Caixa”.

Da lista dos vencedores da 4ª edição do Programa Promove fazem parte sete projetos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) mobilizadores; 13 projetos-piloto e nove ideias inovadoras centrados na gestão de recursos naturais, fomento de novos polos de desenvolvimento e atração de turistas e novos residentes.

Os projetos apoiados repartem-se entre as regiões do interior norte, centro e sul do país. Na vertente de ideias, o norte representa mais de metade das equipas de estudantes selecionadas, com as restantes repartidas pelo centro e sul.

“Os projetos I&D mobilizadores selecionados estão enquadrados em domínios estratégicos identificados pelo Governo português para o desenvolvimento do interior, nomeadamente: parques e reservas naturais, estudos sobre riscos biológicos e promoção de novas culturas e produtos naturais”, avança o comunicado.

Fundação la Caixa destina 40 milhões de euros para projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica em 2022. A Fundação mantém o seu compromisso de alcançar um investimento de até 50 milhões de euros anuais nos próximos anos, quando todos os seus programas estiverem implementados e a funcionar em pleno.