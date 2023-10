Desde o lançamento do Prémio Solidário, em 2016, foram premiados 181 projetos no valor de 6,4 milhões de euros, beneficiando 37.774 pessoas em situação de vulnerabilidade.

21 Outubro 2023, 21h45

No âmbito da 8ª edição do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Solidário, foram distinguidos 26 projetos de instituições privadas sem fins lucrativos que, globalmente, vão receber apoios de 1.025.590 euros, segundo dados enviados por comunicado.

As candidaturas vencedoras receberam, em média, cerca de 40 mil euros e vão apoiar diretamente, mais de 3.200 pessoas em situação de vulnerabilidade, acrescenta o BPI.

O banco diz que os projetos selecionados oferecem apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, nomeadamente pessoas em situação de sem abrigo, vítimas de violência, com trajetos de conflito com a lei penal, migrantes ou refugiados, assim como famílias alargadas com crianças.

Criado em 2016, este Prémio já distinguiu 181 projetos, com cerca de 6,4 milhões de euros, tendo ajudado a melhorar a vida de cerca de 38 mil pessoas.

O comunicado destaca que desde 2010, os vários prémios BPI Fundação “la Caixa” entregaram mais de 29 milhões de euros para a implementação de 958 projetos de inclusão social e que esses projetos apoiados ajudaram mais de 200 mil pessoas.

“O Prémio Solidário resulta de uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação ‘la Caixa’ e apoia o trabalho das entidades do terceiro sector, através do financiamento de projetos destinados a promover o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade acrescida, potenciando as suas capacidades e favorecendo a igualdade de oportunidades”, lê-se no comunicado.

O jornal Expresso avançava esta sexta-feira que os números oficiais mais recentes apontam para 10.773 pessoas sem-abrigo em Portugal, o que representa um aumento de 78% em quatro anos. Em 2018 eram 6.044.

“Os projetos vão proporcionar respostas a necessidades sociais prementes, nomeadamente no domínio da satisfação de necessidades básicas, dos recursos de habitação de emergência e da empregabilidade, incluindo a criação de negócios sociais”, diz o BPI.

O comunicado detalha que todas as candidaturas que cumpriram os requisitos do Regulamento foram objeto de avaliação técnica e, posteriormente, as mais pontuadas foram submetidas a exame complementar por um grupo de mais de duas dezenas de avaliadores colaboradores e reformados do BPI, em regime de voluntariado, uma prática exemplar e inovadora que enriquece o processo de avaliação e o processo de humanização do Banco.

A seleção final dos projetos foi realizada por um júri que analisou as candidaturas e fez uma avaliação criteriosa dos projetos e das linhas de ação estabelecidas.

Sob o lema “Ajudar quem ajuda”, os Prémios BPI Fundação ”la Caixa” são atribuídos anualmente com o fim de apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos.

Os Prémios – Capacitar, Solidário, Seniores e Infância – inserem-se na política de responsabilidade social do BPI e são financiados pela Fundação ”la Caixa”. Os quatro prémios têm uma dotação global de 4,6 milhões de euros.

Projetos distinguidos no Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Solidário 2023

ACRAS – Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social; Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro; AD Sunus, Associação de Imigrantes de Almada; ADDIM – Associação Democrática de Defesa dos Interesses e da Igualdade das Mulheres; AMARGAIA – Associação para o Desenvolvimento de Gaia; APAC Portugal; Associação Casa do Voluntário; Associação de desenvolvimento social e cultural dos cinco lugares; Associação Just a Change; Associação Musical e Cultural das Ilhas; Associação Tempos Brilhantes; Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar; Associação Vale de Acór; Beira Serra- Associação de Desenvolvimento; Cáritas Diocesana de Viana do Castelo; CDI Portugal; Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Delegação de Lisboa; Centro Padre Alves Correia; Comunidade Vida e Paz; Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas; InPulsar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário; Liga de Profilaxia e de Ajuda Comunitária; O Companheiro, IPSS; On The Road – Associação Humanitária; Ponto de Apoio à Vida; e Young Parkies Portugal, Associação Portuguesa de Parkinson Precoce