BPI eleito o melhor Banco na Gestão de Tesouraria das Empresas em 2022

O BPI foi eleito, pelo sexto ano consecutivo, o melhor Banco na Gestão de Tesouraria das empresas em Portugal (The Best Treasury and Cash Management Provider in Portugal for 2022) pela revista internacional “Global Finance”, revela o banco em comunicado.

A escolha resulta de um processo de seleção baseado na opinião de analistas, executivos e especialistas tecnológicos que selecionaram os melhores bancos em 77 países e territórios.

Para a atribuição do prémio, foram considerados vários critérios, incluindo a rentabilidade, quota de mercado e alcance, serviço ao cliente, preços competitivos, inovação de produtos e a diferenciação da concorrência quanto à prestação de serviços essenciais de gestão de tesouraria.

“Os serviços de gestão de tesouraria e liquidez do BPI permitem que as empresas possam gerir os seus desafios diários, estando na linha da frente no lançamento de serviços diferenciados. O BPI continua ao lado das empresas para apoiar o seu desenvolvimento com soluções inovadoras e digitais, através de equipas de especialistas focadas na resposta a cada desafio”, revela a instituição.