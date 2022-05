BPI lança marca AGE Jovem 100% digital e com cartões bancários “verdes”

O BPI anunciou em comunicado o lançamento do AGE, a nova marca do banco. É uma conta 100% digital, “sem custos nem burocracias, destinada aos jovens até aos 25 anos”.

“A Conta AGE Jovem, uma conta multiproduto, pode ser aberta com o mínimo de 25 euros e está isenta de comissão de manutenção. Inclui, sem custos, um conjunto alargado de meios de movimentação (cartões, app, MBWay, Apple Pay, transferências online, entre outros)”, diz o comunicado.

Os jovens AGE vão ter uma plataforma dedicada, na BPI App (disponível para iOS e Android), com um novo visual e funcionalidades específicas adicionais, que permitem um maior índice de personalização, por exemplo, através da utilização de nicknames ou de emojis ou alteração do look&feel da App, com várias cores à escolha, explica a instituição.

Francisco Barbeira, Administrador Executivo do BPI, em comunicado, refere que “o AGE representa uma forte aposta do banco num modelo mais disruptivo e moderno de relação com as novas gerações, que nasceram num mundo digital. O objetivo é oferecer uma experiência bancária personalizada, com recomendações de produtos e serviços relevantes para a situação financeira específica de cada jovem”.

“Pretendemos criar um vínculo de confiança com os jovens e dar uma resposta às suas necessidades, presentes e futuras, à medida que entram na vida ativa, apoiando, por exemplo, a compra do primeiro carro ou da primeira casa”, acrescentou.

“A dimensão social e ambiental também está presente no AGE”, garante a instituição que diz que os jovens vão ter cartões bancários “verdes”, produzidos em PVC reciclado e impressos com tintas ecológicas.

“O BPI AGE promove também a literacia financeira dirigida a pais e filhos, divulgando conteúdos pedagógicos através do novo site bpiage.pt, do Instagram @bpi.age e das redes sociais do Banco”.

O banco oferece um incentivo no âmbito do lançamento, pois “os clientes que aderirem à Conta AGE Jovem e ativarem a BPI App recebem, como oferta, um voucher de desconto de 15 euros ou 10% na Worten online”.