BPI prevê crescimento de 6% da economia portuguesa este ano, mas ritmo vai desacelerar muito em 2023

A economista-chefe do banco BPI prevê que a economia nacional venha a crescer 6% este ano, mas o ritmo vai desacelerar e muito em 2023.

“O crescimento económico este ano está assegurado, acima dos 6%, mesmo que haja algum deslize no final do ano. Em 2023, estamos a trabalhar com cenários perto dos 0,5%”, disse esta segunda-feira Paula Carvalho durante a conferência anual da CMVM.

A Comissão Europeia prevê que a economia nacional venha a crescer 6,5% este ano: o crescimento mais elevado a nível europeu. Para 2023, Bruxelas prevê uma desaceleração para 1,9%. Já o Banco de Portugal prevê um crescimento de 6,3% este ano.

A economista-chefe do banco começou primeiro por fazer um retrato da situação lá fora: “Estamos um pouco preocupados com o cenário que se adivinha. A questão energética, que vai afetar com uma força significativa os países do norte e centro europeu pela sua dependência da Rússia para seu fornecimento de gás, são mais dependentes de gás no seu mix. A situação atual está relativamente tranquila, fluxos direcionados, stocks próximos de 90%, preparados para o próximo inverno”.

“A situação em termos de oferta de energia parece estar mais tranquila, mas não podemos excluir a necessidade de cortes de fornecimento que implicaria cortes na produção industrial, em alguns sectores, e poderia ter impacto nas famílias. Situação vai depender da persistência destes fluxos que se reajustaram, vai depender também da eficácia das medidas de poupança de energia, e da dureza do próximo inverno”, acrescentou.

“Esta questão da energia pode implicar um cenário de recessão nas economias externas com impacto em Portugal”, avisou.

Olhando para Portugal, a “questão do preço — a inflação não está assente só nos preços da energia, mas é transversal ao resto dos componentes do cabaz, nomeadamente em particular em Portugal mais do que no resto da Europa —, a inflação vai ser um fator de dificuldade na poupança”.

“Depois, vamos ter um fator da grande subida das taxas de juro, Euribor aumentaram muitíssimo e de forma muito rápida, e muito forte. Basta olhar para um gráfico, é o movimento mais rápido de sempre e isso vai se sentir com toda a sua plenitude em 2023”, destacou Paula Carvalho.