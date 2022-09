BPI vende carteira de créditos de 140 milhões de euros à LX Partners

O Banco BPI concluiu a venda de uma carteira de créditos non-performing, incluindo posições com e sem garantias reais hipotecárias, o chamado “Projeto Citron”, com um valor bruto total de cerca de 140 milhões de euros, correspondentes a cerca de 15.000 contratos de créditos de cerca de 5.000 clientes, a fundos geridos pela LX Investment Partners.

O anúncio foi feito pelo banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa e é o closing de uma operação de venda de malparado que vou avançada pelo Jornal Económico.

“Esta transação reforça a posição de robustez do BPI, que mantém o melhor rácio de risco de crédito (NPE) do setor financeiro em Portugal. No final do primeiro semestre, o rácio de NPE do BPI era de 1,6%”, refere o banco.

O BPI não faz referência ao impacto desta venda no seu rácio de capital.