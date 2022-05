Braga, Cidade Criativa da UNESCO, promove Bienal de Arte e Tecnologia

Braga, Cidade Criativa da UNESCO para as Media Arts, lançou-se no desafio de pensar e apresentar a primeira edição do Index, bienal de Arte e Tecnologia. Objetivo principal? Explorar a noção de “Superfície” através de 30 autorias em 11 dias de partilha, diálogo e criação.

De 12 a 22 de maio, em diversos locais desta cidade minhota e no espaço virtual da web, serão levantadas questões em torno da tecnologia e do papel central que esta desempenha ao nível das plataformas visuais ou de entidades tácteis, fronteiras ou interfaces. Urge pensar sobre as implicações sociais e ecológicas da sua utilização. Pensar criticamente o seu papel na arte contemporânea.

O Index tem como diretor artístico Luís Fernandes, e conta também com a participação da curadora e programadora Liliana Coutinho e da arquiteta e também curadora Mariana Pestana – responsáveis pelo desenho das questões core que participantes como Bethany Rigby, artista residente no Reino Unido; o músico alemão Florian Hecker; a historiadora francesa Frédérique Aït Touati; Virginia Tassinari, da LUCA School of Arts na Bélgica; o artista e curador austríaco Peter Weibel, entre muitos outros, vão tentar responder.

Há novas criações confirmadas, nomeadamente de Jonathan Uliel Saldanha, Peter Burr, João Martinho Moura, Tiago Patatas e Pierce Warnecke & Matthew Biederman com o coletivo nacional Ensemble Supernova. A par da estreia absoluta em Portugal da conferência performativa “Inside”, de Frédérique Aït Touati & Bruno Latour, de obras da autoria de Dele Adeyemo, Ibiye Camp & Dámaso Randulfe, Ginevra Petrozzi, People Like Us ou o espetáculo “Subassemblies” de Ryoichi Kurokawa. Isto sem esquecer o coletivo português Berru – composto por Bernardo Bordalo, Mariana Vilanova, Rui Nó e Sérgio Coutinho –, que venceu o Prémio Sonae Media Art 2019 com uma instalação biológica.

O programa é vasto e eclético, e promove também um conjunto de conferências em torno de temas ligados às práticas artísticas vs. tecnologia. Para refletir e desassossegar nestes painéis Peter Weibel, diretor do ZKM e figura incontornável da história da media art, é um dos oradores. Federico Campagna, Michael Marder, Miguel Carvalhais e Delfina Fantini van Ditmar.

O Index conta ainda com projetos selecionados internacionalmente. A bienal recebeu 127 propostas, provenientes de 45 países, após pós o anúncio, em outubro passado, de uma open call. Entre 12 e 22 de maio poderá assistir aos quatro eleitos para esta primeira edição: “Finger Plays” de Matt-Nish Lapidus (Canadá), “Bureau of Cloud Management” de Tong Wu e Yuguang Zhan (EUA/China), “Para Gardens” de Areej Huniti e Eliza Goldox (Jordânia e Alemanha) e “Wander” de Yuqian Sun (China).

Consulte aqui a programação completa.