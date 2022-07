Brexit. UE instaura quatro novos processos contra Reino Unido

A União Europeia (UE) vai instaurar quatro novos processos judiciais contra o Reino Unido por falhas na implementação do protocolo relativo à Irlanda do Norte, assinado aquando do Brexit.

“Apesar dos repetidos apelos do Parlamento Europeu, dos 27 Estados-Membros da UE e da Comissão Europeia para implementar o Protocolo, o governo do Reino Unido não o fez”, é referido num comunicado de imprensa emitido esta sexta-feira.

De acordo com a Comissão, o país ignora as obrigações que tem para com a UE ao abrigo do protocolo, que impõe regras aduaneiras para as mercadorias que circulam entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte a fim de evitar a necessidade de controlos na fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda.

“Num espírito de cooperação construtiva, a comissão absteve-se de iniciar certos processos por infração durante mais de um ano para criar o espaço necessário à procura de soluções conjuntas com o Reino Unido. Contudo, a relutância do Reino Unido em participar em discussões significativas desde fevereiro passado e a passagem contínua do projeto de lei do protocolo da Irlanda do Norte através do parlamento britânico vão diretamente contra este espírito”, é esclarecido pela Comissão Europeia.

Na mesma nota, a Comissão justifica a instauração dos processos, que visam assegurar o cumprimento do protocolo em várias áreas-chave, “essencial para que a Irlanda do Norte continue a beneficiar do seu acesso privilegiado ao mercado único europeu, e é necessário para proteger a saúde, segurança e proteção dos cidadãos da UE, bem como a integridade do mercado único”.

O Protocolo relativo à Irlanda do Norte foi redigido tendo em vista evitar uma fronteira física na ilha da Irlanda após a saída formal do Reino Unido da UE em 31 de janeiro de 2020, estando em vigor desde 1 de janeiro do ano passado.

No acordo escrito, a UE e o Reino Unido reconhecem a necessidade de evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e proteger o Acordo de Sexta-Feira Santa (Acordo de Belfast) de 1998, que visa promover os intercâmbios entre comunidades e assegurar a ausência de fronteiras físicas entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, bem como garantir a integridade do mercado único de bens da UE.