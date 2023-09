Bricolage de verão. Procura online por materiais de construção disparou em agosto

As categorias de pavimentos (+153,7%), telhados (+103,4%), e revestimentos (+92,1%) tiveram os maiores aumentos no oitavo mês do ano, de acordo com o portal de comparação de preços Kuantokusta.

5 Setembro 2023, 10h27

Embora os dias quentes e soalheiros já pareçam uma miragem para quem está em Lisboa, o mês de agostou rimou com temperaturas elevadas um pouco por todo o país. Janelas abertas e clima propício à secagem de pinturas, os portugueses terão aproveitado as férias de verão para fazer projetos de bricolage e pequenas mudanças em cada, porque a procura por materiais de construção disparou 117,6% entre 1 e 28 de agosto, de acordo com o Kuantokusta. O portal de comparação de preços concluiu que, embora todas as categorias de materiais de construção tenham registado taxas de variação positivas, foram as secções de pavimentos (+153,7%), telhados (+103,4%), e revestimentos (+92,1%) que apresentaram a maior evolução na procura, em termos homólogos. “Com temperaturas acima dos 40ºC em todo o país, os equipamentos de climatização tornaram-se itens essenciais para o conforto em casa. O facto de muitos portugueses estarem de férias e passarem mais tempo em casa contribuiu para essa necessidade crescente”, avançou Ana Rego, da equipa de marketing da Kuantokusta, em declarações enviadas ao Jornal Económico. De facto, entre os maiores crescimentos nas categorias de materiais de construção, além dos pavimentos, telhados e revestimentos, destacou-se o isolamento e impermeabilização (+86,6%), a madeira (+74,2%), as janelas (+62,25%) e as portas (+54,61%), segundo o Kuantokusta, que além de comparador de preços é um marketplace – ou, em bom português, uma loja digital. “Aproveitaram os períodos de pausa mais prolongada no trabalho para dedicarem-se a obras de manutenção em casa e a projetos de faça-você-mesmo (DIY)”, garantiu a empresa. Mais: sem surpresas, dispararam as buscas por equipamentos de climatização (+71,5%), tendo os consumidores recorrido a climatizadores (+160,2%), humidificadores (+126,9%) e a ventoinhas e ventiladores (+117,5%).

