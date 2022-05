Brisa vai pedir aos obrigacionistas que autorizem reembolso antecipado da dívida

A Brisa vai pedir aos detentores de obrigações em três emissões, com maturidades em 2023, 2025 e 2027, que autorizem o reembolso antecipado desta dívida para “eliminar o risco de refinanciamento”, indicou a empresa, em vários comunicados divulgados esta terça-feira.

A concessionária convocou assim os obrigacionistas para três assembleias, para as emissões, de 300 milhões de euros cada uma, no dia 6 de junho, para incluir uma nova condição nas condições destes instrumentos, “nos termos dos quais o emitente poderá, mediante pré-aviso mínimo de 10 dias corridos (que pode ser revogado pelo emitente), exercer o direito de reembolsar [as obrigações] em qualquer momento prévio à data de maturidade [de] todas, mas não algumas apenas”.

Numa apresentação em separado, a Brisa Concessão Rodoviária explicou que a sua dívida atual é uma “herança de uma altura em que a alavancagem do grupo era materialmente superior ao que acontece hoje” com o objetivo de obter um rating de investimento.

No entanto, tendo em conta que o grupo tem conseguido melhorar o seu ‘rating’, a Brisa pretende agora “refinanciar a sua estrutura de dívida”, alterando-a para uma “estrutura de capital mais eficiente”. Esta nova estrutura vai “eliminar o risco de refinanciamento que atualmente existe” e colocar a concessionária ao “ao nível dos seus pares do setor das concessões rodoviárias”.

Como parte desta estratégia, a Brisa pretende “reembolsar na totalidade” estas três emissões, com um prémio sobre o seu valor de mercado atual.