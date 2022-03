Bruce Willis sai de cena aos 67 anos depois de ter sido diagnosticado com afasia

Bruce Willis, o ator melhor conhecido pelo seu trabalho nos filmes Die Hard, vai reformar-se depois de ter sido diagnosticado com afasia.

Num comunicado em conjunto com a sua família nas suas contas das redes sociais, a Bruce Willis e a família dizem que o ator estava “a passar por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está a afetar as suas capacidades cognitivas”.

“Como consequência e após muita consideração, o Bruce está a afastar-se da carreira que tanto significou para ele.”

O comunicado continua explicando que o momento é “realmente desafiante para a nossa família e estamos muito gratos pelo vosso amor, compaixão e contínuo apoio. Estamos a passar por isto como uma família forte, e queríamos-vos dizer porque sabemos que o Bruce significava tanto para os fãs como os fãs significam para ele”.

Bruce Willis, de 67 anos, ficou famoso com o programa de televisão Moonlighting, antes de disparar para o estrelato como estrela de cinema de ação. Ganhou durante a sua carreira ganhou diversos prémios.

O ator foi casado com a atriz Demi Moore durante 23 anos com quem partilha três filhas. Também tem duas outras filhas do seu segundo casamento com Emma Heming Willis.

A afasia caracteriza-se pela dificuldade com a linguagem ou a fala e é geralmente causada por danos no lado esquerdo do cérebro, que é responsável pela compreensão e produção da linguagem.

As causas mais comuns são um AVC, uma lesão grave na cabeça, um tumor cerebral ou condições neurológicas progressivas, como a demência, e é mais comum em pessoas com mais de 65 anos.