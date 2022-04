Bruno Fernandes teve acidente de viação na manhã desta segunda-feira

Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, esteve envolvido num acidente com o seu carro na manhã desta segunda-feira, enquanto estava a caminho do centro de treinos do clube. As autoridades deslocaram-se ao local e não houve registo de feridos.

O internacional português saiu ileso e treinou com a equipa, de acordo com o técnico dos Diabos Vermelhos, o alemão Ralf Rangnick. O grupo prepara a partida da jornada 30 da Liga Inglesa, diante do Liverpool, agendada para terça-feira.

O atleta fez os 90 minutos na vitória do Manchester United diante do Norwich, no sábado. É esperado que volte a ser titular no jogo com o Liverpool.