Bruxelas adverte Elon Musk para obrigatoriedade do cumprimento das regras europeias pelo Twitter

Algumas horas depois de ter sido confirmada a compra do Twitter por Elon Musk, o comissário da UE para o mercado interno, Thierry Breton, advertiu o multimilionário para a exigência do cumprimento das novas regras regras digitais da UE pela plataforma.

Em caso de incumprimento da regulamentação, o grupo poderá incorrer em multas pesadas ou outro tipo de restrições, de acordo com o mesmo responsável, que foi entrevistado pelo “Financial Times”.

“Damos as boas-vindas a todos. Estamos abertos, mas nas nossas condições”, ressalvou.

Numa publicação feita no Twitter, Breton comentou o mediático negócio, visando o dono da Tesla: “Desde automóveis a plataformas digitais, qualquer empresa que opere na Europa deve cumprir as nossas regras. E isto é verdade independentemente da empresa. O Sr. Musk sabe isto muito bem. Ele conhece as regras para carros e adaptar-se-á rapidamente ao #DSA [Digital Services Act]”.

Qu'il s'agisse de voitures ou de plateformes numériques, toute entreprise opérant en Europe doit se conformer à nos règles. Et ce, quel que soit l’actionnariat. M. Musk le sait très bien. Il connaît les règles 🇪🇺 en matière d'automobile et s'adaptera rapidement au #DSA. — Thierry Breton (@ThierryBreton) April 26, 2022

À margem da oficialização da aquisição da plataforma, Musk afirmou que “a liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional”, classificando o Twitter como “a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade”.

As declarações de Breton, que é considerado um dos reguladores digitais mais influentes da Europa, foram proferidas poucos dias após Bruxelas ter assinado um novo texto legislativo que obrigará as big tech a moderar os conteúdos online de forma mais rigorosa.

No seu plano de oferta para o Twitter, Elon Musk, que se classifica com um “absolutista da liberdade de expressão”, delineou planos para flexibilizar as políticas de moderação de conteúdos da plataforma de comunicação social, descrevendo-se a si próprio como um “absolutista da liberdade de expressão”.

A notícia da aquisição do Twitter por Elon Musk foi avançada ontem, segunda-feira.

O negócio foi oficializado depois de o fundador da Tesla ter convencido o conselho de administração da empresa a aceitar a sua oferta de 54,20 dólares (50,41 euros) por ação, num total de 41 mil milhões de euros.

A oferta apresentada por Musk foi superior ao atual valor de mercado da tecnológica, que ascende a 40 mil milhões de euros.