Bruxelas atribui mais de mil milhões para projetos inovadores para a transição climática

A Comissão Europeia anunciou hoje, dia 1 de abril, que vai atribuir mais de mil milhões de euros a projetos inovadores para a transição climática da União Europeia (UE).

“A Comissão assinou hoje convenções de subvenção no valor de 1.100 milhões de euros com sete projetos de grande escala através do Fundo de Inovação da UE, financiados pelas receitas do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da UE (CELE). Estes projetos visam reduzir as emissões em mais de 76 MteCO2 durante os primeiros dez anos de funcionamento”, adianta um comunicado do RAPID, boletim informativo da representação da Comissão Europeia em Portugal.

De acordo com esse documento, “os sete projetos estão a implantar tecnologias hipocarbónicas inovadoras à escala industrial, abrangendo setores-chave como os do hidrogénio, do aço, dos produtos químicos, do cimento, da energia solar, dos biocombustíveis e da captura e armazenamento de carbono”.

“O Fundo de Inovação é executado pela Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA), enquanto o Banco Europeu de Investimento proporciona assistência ao desenvolvimento de projetos promissores que ainda não estejam em condições de ser concretizados. O Fundo também concede subvenções de pequena escala. Ontem, 31 de março, foi lançado o segundo convite à apresentação de propostas”, conclui o referido comunicado.