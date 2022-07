Bruxelas está a criar mecanismo para racionar gás natural no próximo inverno

A Comissão Europeia prepara-se para criar um mecanismo com o objetivo de racionar gás natural nos países da União Europeia entre agosto e maio, revela hoje o “Politico”.

A medida deverá ser hoje apresentada pelo executivo de Ursula von der Leyen, a par de outras medidas para reduzir a dependência energética da UE face à Rússia.

Estes cortes no abastecimento de gás podem ser “desencadeados a qualquer momento”, se as reservas/fornecimento de gás não for considerado suficiente para a UE aguentar durante o inverno.

A proposta comunitária também exige que os estados-membros atualizem os seus planos de emergência nacional até ao fim de setembro com medidas para cortar o gás.

Qual a quantidade de gás que pode vir a ser cortada? Fala-se de entre 5% a 20%, mas diplomatas consultados pelo “Politico” acreditam que o número final pode atingir os 10% a 15%.

Depois de serem apresentadas hoje pela Comissão Europeia, os ministros da Energia/Ambiente da União Europeia reúnem-se a 26 de julho para debater e votar as novas medidas.

Na prática, isto pode vir a significar que os europeus podem ficar sem acesso a ar condicionado ainda durante o verão, ou a serem impossibilitados de aquecerem as suas casas durante o inverno, destaca a publicação.

Os negócios considerados como “não essenciais”, incluindo a produção de cerâmica, vidro ou indústrias químicas – podem vir a receber uma compensação por reduzirem o seu consumo energético, ou serão considerados prioritários nos cortes de energia.