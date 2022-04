Bruxelas está a desenhar novo plano de sanções para banir o petróleo russo

União Europeia (UE) está a desenhar um plano de medidas para punir a Rússia depois da invasão à Ucrânia para proibir a compra de petróleo russo.

De acordo com o jornal “The New York Times”, a UE tem resistido tomar essa medida face aos enormes custos que traria à Alemanha e pelo aumento do preço da energia no bloco europeu. De acordo com dados da Reuters, a UE é o destino de 29% do petróleo russo.

Mas os responsáveis da UE dizem que os 27 Estados-membros estão perto de adotar essa medida de forma faseada para dar tempo às nações, como a Alemanha, de se adaptarem e encontrarem alternativa. A UE tomou uma abordagem semelhante no início do mês quando baniu o carvão russo.

O embargo não vai ser negociado pelos Estados-membros até depois das eleições presidenciais em França, a 24 de abril, para garantir que o impacto do preço do gás natural não apoia a candidata populista de extrema-direita Marine Le Pen.

Desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, Bruxelas já aprovou cinco pacotes de sanções contra o Kremlin, oligarcas e empresas russas, frisando desde o início as intenções do bloco reduzir a dependência ao mix energético russo.