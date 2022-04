Bruxelas insta os Estados-Membros a reforçar preparação para a próxima fase da pandemia

A Comissão Europeia propõe esta quarta-feira um conjunto de ações para gerir a atual fase da pandemia de Covid-19 e preparar a próxima fase antes do outono para assegurar a vigilância e a coordenação contínua da preparação e da resposta no domínio da saúde.

“Estamos a entrar numa nova fase à medida que passamos do modo de emergência para uma gestão mais sustentável da Covid-19. Mas temos de permanecer vigilantes. Os números das infeções continuam elevados na [União Europeia] UE e muitas pessoas continuam a morrer devido à Covid-19 em todo o mundo. Além disso, podem surgir novas variantes, que se poderão propagar rapidamente”, declarou em comunicado a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

“Mas sabemos qual é o caminho a seguir”, disse. “Temos de intensificar ainda mais a vacinação, as doses de reforço e a realização de testes específicos — e temos de continuar a coordenar estreitamente as nossas respostas na UE”.

Assim, a Comissão apela aos Estados-membros para que intensifiquem a vacinação e as doses de reforço, tendo em conta a circulação simultânea da Covid-19 e da gripe sazonal; criem sistemas de vigilância integrados que já não se baseiem na identificação e comunicação de todos os casos, mas na obtenção de estimativas fiáveis e representativas; e continuem a realizar testes específicos e a sequenciar amostras suficientes para estimar com exatidão a circulação das variantes e para detetar novas variantes.

Em adição, é esperado que os 27 invistam na recuperação dos sistemas de saúde e avaliem os impactos mais vastos da pandemia na saúde, nomeadamente na saúde mental, e nos atrasos dos tratamentos e dos cuidados de saúde; apliquem as regras coordenadas da UE para garantir viagens livres e seguras, tanto no interior da UE como com parceiros internacionais; apoiem o desenvolvimento da próxima geração de vacinas e terapêuticas; intensifiquem a colaboração no combate às informações falsas e à desinformação sobre as vacinas e continuem a promover a solidariedade em todo o mundo e a melhorar a governação mundial.

Além disso, a Comissão anuncia medidas para assegurar cadeias de abastecimento resilientes ao longo da pandemia, tanto para contramedidas médicas como para produtos críticos em todos os ecossistemas industriais, e vai lançar esta quarta-feira um concurso para reservar capacidades para o fabrico de vacinas à base de ARN mensageiro, proteínas e vetores (vacinas de vetor viral não replicativo), que permitirá reservar as capacidades de produção recém-criadas para utilização em futuras emergências sanitárias.

“Graças ao trabalho em conjunto, a UE salvou até agora centenas de milhares de vidas com as vacinas contra a Covid-19, manteve o seu mercado único operacional, minimizou as restrições às viagens e mobilizou a capacidade de fabrico de produtos críticos quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas. Na nova fase da pandemia, em que a preparação e a resposta têm de ser sustentadas, a coordenação será, uma vez mais, essencial”, resumiu.