Bruxelas leva Portugal a tribunal por atrasar pagamentos às empresas

“A Comissão Europeia deu início à fase pré-contenciosa do procedimento por incumprimento da Diretiva 2011/7/UE contra a República Portuguesa após lhe ser sido chamada a atenção para o incumprimento sistemático e persistente, por várias entidades públicas portuguesas, no pagamento das suas dívidas comerciais, dos prazos previstos”, avança Bruxelas na ação intentada em 28 de julho, a que o JE teve acesso. Solicita aí ao TJUE que “declare que a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem” por força da Diretiva Atrasos de Pagamento. Esta diretiva comunitária fixa medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais. Objetivo: contribuir para o emprego, o crescimento e a melhoria da liquidez das empresas.

As regras ditam que as autoridades públicas dos 27 Estados-membros têm 30 dias para pagar as faturas (60 dias para os hospitais públicos).