“Os efeitos anticoncorrenciais previstos são substanciais, mesmo tendo em conta as potenciais poupanças de custos”, diz a Comissão Europeia na declaração de objeções a esta ‘joint-venture’.

27 Junho 2023, 13h36

A Comissão Europeia está com olho de lince na fusão das operadoras de telecomunicações Orange e MásMóvil por recear que gere problemas de concorrência. Bruxelas informou esta terça-feira que vê obstáculos na transação que envolve a francesa Orange e a espanhola MásMóvil por temer que o número de operadores de rede nos mercados retalhistas de telecomunicações móveis e serviços de internet em Espanha fique reduzido.

Se essa situação ocorrer, pode resultar em “significativos aumentos de preços” para os clientes finais. “Os efeitos anticoncorrenciais previstos são substanciais, mesmo tendo em conta as potenciais poupanças de custos, num contexto em que a concorrência tem sido o motor do investimento e da qualidade de serviço no mercado espanhol”, adverte o executivo comunitário.

Ainda assim, a Orange e a MásMóvil confiam que o negócio avance e demonstram tranquilidade no processo. Em comunicado conjunto, após o anúncio de Bruxelas, a dupla de empresas avaliou positivamente o facto de a Comissão Europeia ter apresentado as suas considerações sobre o impacto que a operação poderá ter no mercado grossista.

“A publicação da Declaração de Objeções é um passo previsto no procedimento padrão em que o resultado da investigação não é prejulgado e dá às partes a oportunidade de responder formalmente às preocupações da Comissão”, referiram, na nota divulgada pela agência noticiosa espanhola Europa Press.

Tal como a própria Comissão Europeia admite, a Orange e a MásMóvil têm agora a oportunidade de responder ao “Statement of Objections” (“Declaração de Objeções”) da instituição liderada por Ursula von der Leyen, bem como consultar o processo e solicitar uma audiência presencial.

Em causa está a criação de uma joint venture, notificada à Comissão Europeia no passado dia 13 de fevereiro e à qual foi aberta uma investigação aprofundada a 3 de abril. A decisão final sobre o acordo entre a Orange – também dona das marcas Jazztel e Simyo – e Lorca – proprietária da MásMóvil, a par com a Yoigo e Virgin em Espanha – terá de ser tomada até ao próximo dia 4 de setembro.

