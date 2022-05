Bruxelas propõe embargo ao petróleo russo, mas 27 países da UE ainda têm de aprovar proposta

A Comissão Europeia anunciou hoje que os estados-membros vão impor um embargo ao petróleo russo e aos produtos refinados.

“Vamos descomissionar o fornecimento de petróleo no espaço de seis meses e de produtos refinados até ao fim do ano”, disse Ursula Von der Leyen hoje no Parlamento Europeu.

“Isto significa um embargo completo às importações de petróleo russo, transportado por mar e oleoduto, crude e refinado”, afirmou perante os eurodeputados em Estrasburgo.

“Não vai ser fácil. Alguns estados-membros são fortemente dependentes do petróleo russo, mas temos simplesmente de trabalhar nisto”, disse Von der Leyen sobre a proposta.

No entanto, ainda requer aprovação dos 27 estados-membros para o embargo ser aprovado.

O preço do petróleo nos mercados internacionais está a valorizar: o barril de Brent sobe 2,51% para 107,60 dólares, com o WTI a subir 2,65% para mais de 105 dólares.