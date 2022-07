Bruxelas quer corte de 15% no consumo de gás natural pelos países da UE

A Comissão Europeia anunciou hoje que os países da União Europeia devem reduzir o seu consumo anual de gás natural em 15%.

A meta não vinculativa foi apresentada hoje pela presidente da CE. “Os países da UE devem fazer o seu melhor agora para poupar 15% do consumo anual de gás. Estamos a providenciar uma orientação. Agora, a meta é aspiracional”.

Mas se houver falta de reservas/fornecimento no próximo inverno, Bruxelas vai mesmo cortar o consumo: “No caso de um alerta europeu, os 15% são vinculativos”, avisou Ursula von der Leyen.

“Alguns estados-membros são mais vulneráveis a interrupções. Mas todos sofreríamos as consequências de uma disrupção no mercado único. É por isso que todos precisamos de estar preparados para partilhar gás com os estados-membros mais necessitados”, acrescentou.

“A Rússia está a usar o gás como uma arma. Temos de resolver a nossa segurança energética ao nível da UE. Aprendemos da pandemia que se agirmos em conjunto, podemos resolver qualquer crise. Portanto, vamos atuar em conjunto para reduzir o uso de gás e providenciar uma rede de segurança para todos os países da UE”, segundo von der Leyen.

Os ministros da Energia/Ambiente da UE reúnem-se a 26 de julho para debater e votar esta e outras medidas para reduzir a dependência energética da UE face à Rússia e para preparar o próximo inverno.