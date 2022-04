Buffett compra 11% da HP por 4,2 mil milhões de dólares

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, iniciou uma grande posição na empresa de hardware de tecnologia HP. Depois desta compra de mais de 4,2 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros) tornou-se o maior acionista da gigante tecnológica.

De acordo com a “CNBC”, a Berkshire comprou quase 121 milhões de ações da HP, de acordo com os documentos revelados esta quinta-feira. Essa posição valia cerca de 4,2 mil milhões de dólares com base no preço de fecho das ações da empresa esta quarta-feira, o que equivale a uma participação de cerca de 11%.

As ações da HP estão a transacionar esta quinta-feira no verde por mais de 16% e atingiram hoje um novo máximo de 52 semanas. Só a subida que as ações tiveram com a notícia já fez a posição de Buffett valorizar mais 672 milhões de dólares (617 milhões de euros) em apenas um dia.

Depois da empresa de Warren Buffett ter estado pouco ativa durante os primeiros dias da pandemia da Covid-19, nos últimos meses têm estado agora bastante mais ativa.

Já no passado mês de março a empresa comunicou a compra da companhia de seguros Alleghany por 11,6 mil milhões de dólares (10,7 mil milhões de euros) e tem estado a comprar ações da empresa energética Occidental Petroleum.

“Vemos a Berkshire a comprar ações da HP como positiva que valida a estratégia e o valor da HP”, escreveu o analista de tecnologia da Evercore, Amit Daryanani, numa nota.

A HP junta-se a uma lista de empresas de elite tecnológicas nas quais Buffett têm posições. Buffett diz que evita a maioria das ações de empresas tecnológicas por acreditar que não se encaixam no seu estilo de investimento de valor. A Apple é a maior posição que a Berkshire tem e um dos melhores investimentos de sempre de Buffett.