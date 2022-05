Bulgária rejeita “ultimatos” da União Europeia sobre a Macedónia do Norte

O presidente búlgaro, Rumen Radev, recusou esta segunda-feira aquilo que disse serem os “ultimatos” da União Europeia para apoiar as negociações de adesão da Macedónia do Norte aos 27 – de de, no final de 2020, o seu país ter vetado o início das negociações.

Em mais um episódio de incapacidade de diálogo dos muitos em que os Balcãs são férteis, a Bulgária opõe-se à entrada da Macedónia do Norte na União porque, o país, que não reconhece o macedónio como língua mas apenas como dialeto do búlgaro, considera que os macedónios violam os direitos humanos (dos búlgaros étnicos), não cumprem os Critérios de Copenhague, fomentam o discurso de ódio regional e tentam apossar-se de uma história que não é a sua. A Grécia acha mais ou menos a mesma coisa e também não tem interesse em ver a Macedónia do Norte na União.

“É extremamente inapropriado e inútil transmitir ultimatos à Bulgária”, disse Radev em Sofia, a capital búlgara, comentando uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros da Macedónia do Norte, Bujar Osmani – segundo o qual a presidência francesa do Conselho da União (que acaba em junho) seria a altura certa para o seu país se aproximar da União.

Radev insistiu em que as pré-condições para iniciar as negociações de adesão devem ser respeitadas. Por seu turno, o primeiro-ministro búlgaro Kirill Petkov é acusado pelos nacionalistas de querer levantar o veto da Bulgária sobre “pressão externa”.

A Macedónia do Norte e a Bulgária assinaram um Acordo de Vizinhança em 2017, e a Bulgária adotou uma declaração no parlamento em 2019, que estabeleceu grande parte das condições que Sofia agora insiste em que sejam cumpridas. A história e a língua estão no topo do desentendimento.

Radev, Major-general na reserva, venceu as eleições de 2016 para presidente da Bulgária como candidato Independente apoiado pelo Partido Socialista Búlgaro, derrotando a candidata do GERB Tsetska Tsacheva na segunda volta. É considerado um político pro-Rússia e próximo da linha política da Sérvia, liderada por Aleksandar Vucic.

Kiril Petkov, economista e empreendedor, é primeiro-ministro desde meados de dezembro do ano passado, estando à frente da coligação que lidera o governo e que tomou o nome Continuamos a mudança (Prodalzhavame Promyanata). A coabitação entre ambos tem-se revelado difícil, principalmente depois da invasão da Ucrânia por parte das tropas russas: Radev não concorda em que o país se coloque ao lado da Ucrânia – nomeadamente mandando armamento búlgaro para combater os soldados russos – tendo Petkov opinião exatamente contrária.