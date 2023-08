Burger King pode enfrentar processo judicial por enganar consumidores sobre tamanho do Whopper

Os queixosos alegam que a Burger King faz parecer o Whopper 35% maior e com mais do dobro da carne do que efetivamente serve aos seus clientes. A empresa nega a acusação e diz que serve o mesmo hambúrguer em todos os seus restaurantes nos Estados Unidos.

30 Agosto 2023, 13h03