Em Angola, costumamos dizer que só temos duas estações, o tempo do calor em que chove e temos temperaturas elevadas, e o cacimbo, onde nas províncias mais a sul podem fazer temperaturas negativas.

Aqui em Luanda, o cacimbo será um misto de primavera com uma pitadinha de outono, muita humidade e uma brisa mais acentuada. Para quem, como eu, viveu tantos anos na Europa, acho peculiar as pessoas vestirem na capital casacos de inverno… Frio a sério, senti na Huíla e no Cunene.

Esta introdução não serve para explicar-vos sobre estações do ano, mas tem como intuito dar nota que assim como em outras partes do mundo começamos a sentir as alterações climáticas, a transição dá-se cada vez mais rápido e pouco podemos fazer.

Se é um facto que temos grandes extensões do território arborizadas, também o é que a exploração das florestas para a produção de carvão ou para a extracção de madeira consomem cada vez mais hectares e não existe uma reflorestação.

Temos, sim, bons espaços para o turismo, mas o pouco cuidado com o ambiente faz com que locais como as Quedas de Kalandula, em Malange, ou a Serra da Leba na Huíla, estejam aquém da limpeza e organização desejadas.

Outra grande preocupação, que deveria ser acautelada, agora em tempo seco, como dizemos, é o surgimento de ravinas e fendas próximos a localidades, pois sempre que chove é “um Deus nos acuda”.

Existem associações e ONG com preocupações ambientais, mas a sua intervenção e influência poderia e deveria ser mais acutilante. O Projecto Otchiva, liderado por Fernanda Renée e que visa a protecção dos mangais, ou a Fundação Kissama, que começou por dedicar-se à conservação da Palanca negra gigante e hoje desenvolve acções de investigação e educação ambiental são apenas dois exemplos dos mais expressivos.

Acredito que a preocupação com o ambiente e a sua preservação começa, como tantas outras coisas, de tenra idade. Podemos ter disciplinas como ciências da natureza ou geografia, mas é preciso mais, não nos podemos lembrar que o mundo está a mudar apenas nas efemérides, sendo o esforço para mudanças de comportamento de todos nós.

Apesar de considerar que no cacimbo, pelo menos em Luanda, não faz frio, é tempo de agasalhar-me… Mas prometo não vestir casacos de inverno.