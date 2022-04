Cadernos de Darwin desaparecidos há 20 anos são devolvidos a Cambridge

Dois dos cadernos do autor de “A Origem das Espécies”, Charles Darwin que tinham sido roubados da biblioteca da Universidade de Cambridge foram devolvidos, duas décadas depois de terem desaparecido.

Segundo a “Associated Press” a universidade disse que os manuscritos foram deixados na biblioteca dentro de uma sacola rosa, junto com uma nota a desejar ao bibliotecário “uma feliz Páscoa”. Os cadernos, que incluem o famoso esboço da “Árvore da Vida” do cientista do século 19, tinham desaparecido em 2001 depois de serem removidos para fotografar.

Depois de roubados, detetives locais notificaram a Interpol e lançaram uma procura internacional pelos cadernos, avaliados em milhões de libras.

Entretanto, os livros reapareceram, foram deixados numa área pública do prédio, do lado de fora do escritório da bibliotecária, uma zona que não é coberta pelo sistema de videovigilância. Os dois cadernos estavam embrulhados em plástico dentro de uma caixa e pareciam intactos.

Agora, a polícia de Cambridgeshire disse que sua investigação continua e renovou o apelo “para que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato connosco”.

A diretora de serviços de biblioteca da universidade, Jessica Gardner, disse que o sentimento de alívio com o reaparecimento dos livros foi “profundo e quase impossível de expressar adequadamente”.

“Os cadernos agora podem retomar o seu lugar de direito ao lado do restante do arquivo de Darwin em Cambridge, no coração da herança cultural e científica da nação, ao lado dos arquivos de Sir Isaac Newton e do professor Stephen Hawking”, acrescentou. Os cadernos vão ser exibidos ao público a partir de julho como parte de uma exposição de Darwin na biblioteca.