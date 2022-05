Os CTT avançam que em termos dos rendimentos operacionais o crescimento do Banco CTT para 28 milhões de euros, traduzindo uma subida anual de 32,5%, ou seja mais 6,9 milhões. Mas o valor dos resultados líquidos do banco não consta do comunicado. CTT vão distribui dividendos de 0,12 euros a 20 de maio.