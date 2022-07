CaixaBank/BPI vê BCP com prejuízos de 56 milhões no segundo trimestre

O CaixaBank/BPI prevê que o BCP registe prejuízos no segundo trimestre do ano, pressionado pelas provisões associadas aos empréstimos em francos suíços na Polónia. Ainda assim, no acumulado do primeiro semestre, o resultado deverá ser positivo em mais de 50 milhões de euros.

De acordo com uma nota divulgada esta sexta-feira, a que o Jornal Económico (JE) teve acesso, os analistas estimam um prejuízo de 56 milhões de euros no segundo trimestre, um resultado mais negativo do que o registado no mesmo período do ano passado (-46 milhões). No primeiro trimestre deste ano, o banco lucrou 113 milhões de euros.

Os prejuízos no segundo trimestre explicam-se, segundo o CaixaBank/BPI, por um aumento das provisões na Polónia, ainda que estas se mantenham estáveis em Portugal.

O banco liderado por Miguel Maya revelou no início de julho que o seu banco na Polónia constituiu provisões no valor de 460 milhões de zlotys (perto de 100 milhões de euros) para enfrentar os riscos legais relacionados com os empréstimos hipotecários em moeda estrangeira no Bank Millennium.

Apesar do resultado negativo nos três meses terminados em junho, no semestre — tendo em conta os lucros do primeiro trimestre — o resultado do BCP deverá ser positivo em 57 milhões de euros, em comparação com lucros de 12 milhões no período homólogo.

As estimativas dos analistas apontam para um aumento dos custos devido ao agravamento das pressões inflacionistas tanto em Portugal como na Polónia. Ao mesmo tempo, tendo em conta a subida das taxas de juro perante a escalada dos preços, o banco deverá revelar uma melhoria da margem financeira.

O contexto de inversão no ciclo de juros, ainda que positivo para a atividade do banco, está a ter impacto na carteira de dívida. Essa reavaliação da carteira de títulos de dívida vai penalizar o rácio de capital CET1 do BCP, que pode recuar para 11,4%.

O BCP vai apresentar os seus resultados no dia 27 de julho, após o fecho do mercado.