CaixaBank liderou refinanciamento da dívida da Mango indexada a critérios ESG

O grupo espanhol Mango, um dos principais players da indústria da moda na Europa, anunciou que o refinanciamento da sua dívida vinculando-a, pela primeira vez na história da empresa a critérios ESG (de meio ambiente, sociais e de boa gestão corporativa).

O CaixaBank liderou esta transação atuando como agente coordenador, banco coordenador e agente de Sustentabilidade, além de ser um dos três bookrunners juntamente com o BBVA e o Banco de Sabadell. Os outros bancos participantes foram o Banco Santander, o Erste Bank, o Deutsche Bank, oIbercaja e o Unicaja. A empresa Broseta de Barcelona atuou como conselheiro legal desta operação.

“Com este acordo, a Mango, que fechou o ano de 2021 com os lucros mais elevados da última década e com uma estrutura financeira saudável, estendeu o pagamento das suas obrigações financeiras, melhorou o custo da sua dívida e duplicou a disponibilidade das linhas de créditos revolving ao introduzir critérios de Sustentabilidade – um dos principais sectores em desenvolvimento na indústria da moda”, diz o comunicado.

Margarita Salvans, diretora financeira da Mango, salienta na nota que se trata “de uma transação histórica para a empresa. Não só vinculámos pela primeira vez o custo da nossa dívida a indicadores de Sustentabilidade, mas também conseguimos estender o calendário de pagamentos, melhorando os custos e duplicando a nossa capacidade financeira.”

“Em concreto, o compromisso passa por alcançar, em 2025, 100% do uso de algodão sustentável, poliéster reciclado e fibras celulósicas de origem controlada, assim como reduzir em mais de 10% as emissões de CO2, de alcance 1 e 2. Estes objetivos foram validados numa Second Party Opinion elaborada por Anthesis Lavola”, conclui o comunicado.