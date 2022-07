‘Call Madeira’ vai alavancar investimentos de 400 mil euros

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) e a Portugal Ventures, sociedade de capital de risco do Grupo Banco Português de Fomento, vão formalizar esta sexta-feira, o investimento de dois contratos de financiamento de Capital de Risco de projetos selecionados no âmbito da ‘Call Madeira’.

“A ‘Call Madeira’ vai alavancar investimentos no valor global de 400 mil euros, de empresas constituídas nas fases de pre-seed, seed e startup, até 200 mil euros por empresa/projeto”, refere a Secretaria Regional da Economia.

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, disse que se trata de mais uma iniciativa conduzida pelo Governo Regional da Madeira “com grande potencial, na medida em que permite materializar projetos inovadores, ideias de negócio a desenvolver na região, em áreas que vão desde o digital e a tecnologia à indústria, passando pela saúde e pelo turismo. Todas áreas de forte aposta da região”.

Já o presidente da Portugal Ventures, Rui Ferreira, sublinha que “este é um momento de celebração que revela os primeiros passos dados no ecossistema empreendedor da Madeira. Estamos confiantes que estes investimentos atuais e mais que virão, farão da Região Autónoma um exemplo nacional no apoio a startups inovadoras e com potencial de crescimento à escala global”.

Na fase de candidaturas concorreram cerca de duas dezenas de projetos.

A iniciativa conta com apoios comunitários FEDER, no âmbito do Programa Operacional Madeira 14-20, na componente reservada aos instrumentos financeiros.

Os investimentos que serão realizados nesta primeira edição terão como propósito “reforçar a capacitação das empresas com atividade localizada na Madeira, com vista ao desenvolvimento e implementação das suas estratégias de inovação, crescimento e internacionalização”.