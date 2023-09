O vice-presidente da Câmara de Castelo Branco anunciou hoje, que até ao final de agosto, deram entrada mais de mil processos de pedido de apoio à aquisição de bicicletas, no âmbito do programa lançado pelo município em 2021.

15 Setembro 2023, 10h41

O vice-presidente da Câmara de Castelo Branco anunciou hoje, que até ao final de agosto, deram entrada mais de mil processos de pedido de apoio à aquisição de bicicletas, no âmbito do programa lançado pelo município em 2021.

“A Câmara Municipal de Castelo Branco tem vindo, desde maio de 2021, a apostar fortemente na mobilidade suave, com o programa de apoio à aquisição de bicicletas. No final de agosto, mais de mil processos de pedido de apoio à compra de bicicletas tinham sido recebidos”, disse Hélder Henriques durante a sessão pública de hoje da Câmara de Castelo Branco.

O autarca, que falava sobre a Semana Europeia da Mobilidade, explicou ainda que se tem assistido a uma procura crescente de bicicletas elétricas.

Segundo os dados que disponibilizou no âmbito do programa de apoio à aquisição de bicicletas, em 2022, 5,2% dos pedidos diziam respeito à aquisição de bicicletas elétricas, percentagem que subiu para os 11,6% no ano seguinte e que atingiu os 20% no final do mês de agosto deste ano.

“Estes números revelam um crescimento na procura por parte dos albicastrenses. Além disto, há também outras vantagens do programa [apoio à aquisição], que já introduziu cerca de 516 mil euros na economia local”, sustentou.

O autarca salientou ainda que deste total (516 mil euros), 132 mil euros correspondem aos apoios dados pelo município de Castelo Branco no âmbito do programa que visa apoiar a aquisição de bicicletas convencionais, elétricas ou não, bicicletas de carga assistidas eletricamente e bicicletas adaptadas, elétricas ou não, para uso pessoal dos beneficiários, visando fomentar a utilização da bicicleta como meio de transporte quotidiano no concelho.

O vice-presidente da Câmara Municipal divulgou ainda um novo projeto-piloto que vai ser lançado ao nível da mobilidade.

Trata-se do transporte ao fim de semana, que inclui o transporte flexível aos sábados, em toda a área do concelho de Castelo Branco, e que nesta fase vai ser gratuito.

