Câmara de Comércio cria gabinete de consultoria na prevenção e gestão de risco em parceria com MDS

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) criou um Gabinete de Consultoria na Prevenção e Gestão de Risco em parceria com a MDS Group, que é associado Corporate da CCIP. A finalidade é “continuar a responder aos cada vez mais complexos desafios dos seus associados”, diz a câmara.

O novo gabinete possibilitará aos associados da CCIP reduzir os riscos inerentes à atividade das suas empresas.

Os serviços gratuitos incluem a introdução de novos projetos de gestão e prevenção de risco internos; a segurança no trabalho; o plano de continuidade de negócio; a gestão de crise; a análise transversal ao programa de seguros da empresa – Due Diligence; a avaliação patrimonial; a inspeção de riscos e o suporte para empresas com operações internacionais.

“Continuando a materializar uma das principais missões da CCIP – criar soluções que dêem resposta às necessidades dos associados – esta iniciativa surge no seguimento de dois gabinetes já existentes: o Gabinete de Apoio à Estratégia, em parceria com a Yunit Consulting, e o Gabinete de Apoio Jurídico, em parceria com o escritório Azeredo Perdigão e Associados”, lê-se no comunicado.