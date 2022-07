Há um novo e inesperado obstáculo à venda da histórica sede do Novobanco na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

E tem tudo a ver com as fachadas do prédio. No decorrer do processo de venda, o Novobanco dirigiu à Câmara Municipal de Lisboa um Pedido de Informação Prévio (PIP) referente a eventuais obras de alteração das frentes do edifício. Segundo apurou o Jornal Económico, estas eventuais alterações – a serem feitas, ou não, pelo comprador – visavam remover as grelhas metálicas “de ensombramento” que, literalmente, obstruem a vista das janelas dos múltiplos gabinetes do prédio. Outra proposta feita pelo Novobanco seria a substituição da pedra de liós (a pedra de calcário branca tradicional nos edifícios de Lisboa) que recobre as fachadas.

