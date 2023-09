O presidente da Câmara de Oeiras pediu esta sexta-feira para ser acionista da Carris, empresa municipal de transporte público de Lisboa, por considerar que tem os ónus, inclusive o estaleiro dos autocarros em Miraflores, mas não tem os benefícios.

22 Setembro 2023, 21h28

“A Câmara de Oeiras gostaria de ser acionista da Carris. Aliás, há todas as razões para o município de Oeiras ser acionista da Carris, porque temos os ónus, mas não temos os benefícios, isto é: temos o estaleiro dos autocarros em Miraflores, mas não temos os elétricos em Miraflores, não temos autocarros que podíamos ter naquela zona”, declarou o independente Isaltino Morais.

Numa cerimónia de inauguração dos novos elétricos articulados da Carris, na Estação de Santo Amaro, na freguesia lisboeta de Alcântara, o autarca de Oeiras desafiou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), a alargar a influência da Carris, no sentido de reforçar a cooperação entre os dois municípios.

O presidente da Câmara de Oeiras destacou a aposta no LIOS — Linha Intermodal Sustentável, projeto de metro ligeiro de superfície que interligará Alcântara (Lisboa) e Cruz Quebrada (Oeiras), e no BRT — Autocarro de Transporte Rápido, que deverá assegurar a ligação entre Algés (Oeiras) e a rede metropolitana, por exemplo, para a Amadora.

Lembrando a concorrência entre Carris Metropolitana (iniciativa dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa), Carris e outros operadores de transporte, Isaltino Morais considerou que se podia “ir muito mais longe” na integração entre todas as empresas.

Sem responder diretamente ao desafio lançado pelo autarca de Oeiras, o presidente da Câmara de Lisboa realçou o trabalho conjunto entre os dois municípios e reforçou que a concretização do LIOS depende dessa união, a que se junta o Metropolitano de Lisboa.

“Esse é o grande projeto do nosso futuro: é conseguir o LIOS”, frisou Carlos Moedas, explicando que existem dois, mas é o projeto do lado de Oeiras que “está mais maduro”, pelo que se pretende “investir rapidamente”, mas para isso há algumas partes técnicas que ainda têm de avançar.

O outro LIOS deverá ser entre Santa Apolónia (Lisboa) e Sacavém (Loures).

Sobre o tema da mobilidade sustentável, o autarca de Lisboa lamentou a fricção que existe, após ter recebido críticas por ter começado o dia com uma deslocação em bicicleta.

“Temos de tirar a política da área da mobilidade e fazer política pública dentro da mobilidade. Menos ideologia e mais concreto”, defendeu Carlos Moedas, destacando a escolha de Lisboa para integrar o programa da União Europeia “Missão 100 cidades com impacto neutro no clima e inteligentes até 2030”.

O social-democrata enalteceu o investimento previsto da Carris de 170 milhões de euros para a renovação da frota até 2026, considerando que “é importantíssimo para o futuro da mobilidade” e para chegar a 2026 com 80% da frota amiga do ambiente.

“Só mudamos em termos de clima, em termos de sustentabilidade, se isso for visível no bolso das pessoas”, expôs o autarca do PSD, recordando a aposta de Lisboa nos transportes públicos gratuitos para os menores de 23 e maiores de 65 anos como um “incentivo positivo”.

Contra a fricção no tema da mobilidade, o presidente da Câmara de Oeiras referiu que é preciso criar condições para todos, nomeadamente para os peões, para quem anda de bicicleta, para quem anda de transportes públicos e para quem anda de transporte individual.

“Todos os modos de transporte têm que ser usados, conciliados, e vencerá aquele que naturalmente for o mais amigo do ambiente, isto é o transporte público, tendencialmente elétrico”, indicou Isaltino Morais.

A Carris é responsável pelo serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros na cidade de Lisboa, sendo, desde 01 de fevereiro de 2017, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa.