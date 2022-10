Câmara de Santo Tirso compra por 30 mil euros Taça de Portugal do Desportivo das Aves

A câmara municipal de Santo Tirso anunciou esta terça-feira que comprou em leilão o troféu da Taça de Portugal conquistado pelo Clube Desportivo das Aves na época 2017/2018.

O troféu foi colocado em leilão na sequência do processo de insolvência da Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

A SAD avense foi declarada em falência pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso em 2021. Como resultado, a réplica do troféu foi colocada em leilão, que terminou esta terça-feira, tendo sido vendida por 30 mil euros (valor sem IVA).

“A compra do troféu da Taça de Portugal conquistada pelo Aves foi uma decisão que visou garantir a permanência deste importante troféu no clube”, disse o autarca Alberto Costa. “Não podíamos permitir que um troféu com tanta relevância para a história do desporto no concelho ficasse na posse de um privado, porventura de alguém sem qualquer ligação à Vila das Aves ou ao clube, pelo que o Município de Santo Tirso fez questão de evitar que tal acontecesse”.

Esta Taça de Portugal foi conquistada a 20 de maio de 2018 no Estádio do Jamor: CD Aves 2 (dois golos de Alexandre Guedes) – Sporting 1 (Fredy Montero). Desde esta conquista, a vida mudou para o CD Aves: da primeira liga milita agora na Divisão de Honra Série 4 do Porto.

O clube fica sediado em Vila das Aves, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto.