18 Junho 2023, 10h30

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, em reunião de Câmara, a prestação de contas consolidada, com um valor positivo de seis milhões de euros.

Estas contas incluem a autarquia e as duas empresas municipais, FrentemarFunchal e SociohabitaFunchal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, salientou que estes resultados de 2022, foram “pela primeira vez, positivos”.

O autarca salientou que o executivo municipal “conseguiu reequilibrar as contas do Município, FrentemarFunchal e SociohabitaFunchal, apresentando um “resultado francamente bom”, e destacou o “reajustamento” que teve de ser feito nas duas empresas municipais.

“Hoje temos o Município do Funchal, de forma consolidada, a trabalhar bem, em termos de investimento, a apoiar socialmente as famílias e as pessoas carenciadas, sendo que os resultados e os apoios à população são melhores. Os resultados das contas consolidadas foram positivos em cerca de seis milhões de euros. Com estas verbas a autarquia tem apoiado mais as famílias carenciadas, mais o comércio, contratado mais funcionários para o Departamento de Ambiente e também adquirido mais recursos materiais, além de outros investimentos públicos”, disse o presidente da Câmara do Funchal.

A reunião de Câmara aprovou também benefícios fiscais no âmbito dos incentivos municipais para jovens casais (IMT e IMI), decorrente da aquisição de casa no Funchal.

Foram também ratificados os apoios dados pela Câmara do Funchal ao comércio e serviços. Pedro Calado sublinhou que já foi investido “quase 600 mil euros”, entre 2022 e 2023, com o objetivo de se incentivar o comércio local no Funchal com os diversos programas de apoio existentes.

Pedro Calado disse ainda que foi aprovado o reforço do apoio à natalidade e à família, numa “componente de apoio social, que, só este ano, em cinco meses, de Janeiro a Maio, já foi atribuído mais de 217 mil euros, portanto, aumentámos, em 21%, os valores que tinham sido atribuídos em anos anteriores”.

O presidente da Câmara do Funchal abordando a construção de 202 fogos habitação social no âmbito do 1º Direito, e em resposta às críticas da Coligação Confiança, de que a autarquia não está a fazer nada, Pedro Calado disse que “já apresentamos e já fomos ao terreno mostrar o primeiro local onde vão ser construídos 33 fogos, que é na Nazaré. O processo já passou pela CMF e já está em aprovação e já está a decorrer, tendo, inclusivamente, já sido aberto o concurso público”.

Pedro Calado referiu que “o que a oposição deveria ter dito é que assinaram um contrato em 2020, com o IHRU e, quando chegámos cá, em outubro de 2021, já se tinha perdido um ano e meio e, nesse ano e meio, nada tinha sido feito. Tivemos que fazer tudo de raiz, porque nada estava feito e tem sido com este executivo que o 1º Direito e a construção dos 202 fogos têm andado para a frente”.