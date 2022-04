Câmara do Funchal destaca importância do balcão do investidor para acelerar investimento

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou a importância do balcão do investidor no investimento.

“Todos os empresários ou interessados a desenvolver uma atividade económica, podem neste momento aceder ao balcão do investidor e beneficiar de todos os mecanismos de apoio, inclusive na agilização de licenças, na emissão de segundas vias que outrora demorava tantos meses ou anos a obter, mas que hoje, os serviços estão preparados para dar uma resposta rápida no próprio dia, que dignifique e promova as condições necessárias para o tecido empresarial local”, disse Cristina Pedra, durante a inauguração de um novo espaço comercial do Nico’s Burger, que representou um investimento de 270 mil euros e a criação de 10 postos de trabalho.

A vice-presidente da autarquia salientou que desde que o executivo camarário tomou posse procurou facilitar “todos os procedimentos e mecanismos de apoio a novos investimentos” através de um protocolo que foi celebrado com a Secretaria Regional da Economia para a criação da ‘Via Verde’ de apoio rápido aos empresários.

A autarquia olha para os munícipes do Funchal como clientes. Não são os munícipes que servem a câmara, é a câmara que existe para servir celeremente e com qualidade os munícipes que nos elegeram”, disse Cristina Pedra.