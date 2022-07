Câmara do Funchal e Club Sports Madeira assinam protocolo de cooperação de 40 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) oficializou, esta tarde, a assinatura do protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira de 40 mil euros.

O apoio destina-se à realização do Rali Vinho Madeira (RVM), ao andebol e ao voleibol, que irá regressar à I Divisão Nacional Feminina esta temporada.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal referiu ter pedido à comissão organizadora do RVM que “a prova se situasse mais no centro do Funchal, no sentido de privilegiar o comércio local e trazer mais as pessoas para vivenciar de forma diferente esta prova desportiva e permitir o contacto direto com as viaturas”.

Este ano, o parque fechado ocorrerá na Praça do Município para proporcionar uma maior aproximação dos espectadores.

Para Pedro Calado o apoio aos eventos desportivos na cidade justifica-se, porque trazem dinâmica à cidade.

A edição 2022 do RVM marca o regresso da Super Especial, na Avenida do Mar e ao Parque Ecológico.

O Rali Vinho Madeira será candidato a prova ambientalmente sustentável junto da FIA, o que obriga, nas palavras de Pedro Calado, a uma dupla responsabilidade para o município, para a organização, como também para o público.

O presidente da autarquia fez um apelo para que sobretudo, nesta altura quente do ano, as pessoas tenham cuidado nas serras, evitando práticas que possam dar origem a algumas situações de incêndios.

Em relação às alterações rodoviárias, o presidente da Câmara assegura que houve a preocupação de conciliar os interesses de todos, quer desportivo, económico e social para que ninguém ficasse prejudicado com a realização da prova.