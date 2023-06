Estão previstas oito ações de sensibilização ambiental itinerante que têm como objetivo “impulsionar e sensibilizar para as boas práticas ambientais: água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos”.

17 Junho 2023, 10h30

A Câmara Municipal do Funchal e a companhia de teatro ‘Bolo do Caco’ estão a promover uma campanha de sensibilização ambiental itinerante, com o tema “O Futuro começa aqui!”.

Ao longo do ano estão previstas oito ações, que estão integradas numa campanha, que tem como objetivo “chegar aos munícipes e a quem nos visita de forma lúdica, pedagógica e dinâmica através da teatralização de um grupo de personagens visualmente apelativos e bem-humorados que impulsionam e sensibilizam para as boas práticas ambientais: água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos”.

A última ação, da campanha que junta a autarquia do Funchal à companhia de teatro ‘Bolo do Caco’, teve como tema o ambiente e pretendeu alertar para a importância de se realizar uma “correta separação de resíduos, a não utilização de plásticos de utilização única e o não abandono de monos na via pública”.

A ação teve também como objetivo chamar a atenção para a “importância da diminuição do uso do plástico, da sua utilização mais inteligente, do reforço da sua circularidade e da utilização de matérias-primas renováveis”.

Para julho está prevista mais uma ação de sensibilização com o tema causa animal.