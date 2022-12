Câmara do Funchal entrega prémios a vencedores do Concurso Presépio Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal procedeu esta quarta-feira à entrega de prémios aos vencedores do 16.º Concurso Presépio Ecológico, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre, com a presença da vereadora com o pelouro do Ambiente.

Nádia Coelho realçou a “crescente” participação de todos os envolvidos nesta atividade, destacando que foi a “edição com mais participação”, num total de 66 trabalhos, mais 16 trabalhos do que no ano anterior.

Referiu ainda que urge reutilizar, pois o mesmo produto ou material pode ser usado mais do que uma vez, sublinhando que “importa também haver criatividade na reutilização e foi o que se verificou com todos os trabalhos aqui apresentados”.

No sentido de retomar o espírito bastante madeirense da construção de Presépios, vários estabelecimentos de ensino e instituições foram desafiados a construir um Presépio Ecológico concebido com recurso à utilização de materiais de desperdício. Nádia Coelho salientou que a criatividade refletida nos trabalhos desta exposição vai ao encontro do objetivo pretendido: “apelar à valorização e reutilização de resíduos”.

Participaram 39 Estabelecimentos de Ensino, 15 Instituições de carácter social, cultural ou desportivo e doze utentes dos serviços da Autarquia (Ginásios e Centros Comunitários).

Estiveram envolvidos nesta iniciativa cerca de 1.350 crianças, jovens e adultos.

Esta atividade foi dinamizada pela Unidade de Sensibilização Ambiental com o objetivo principal de sensibilizar os envolvidos para a Política dos 6R´s, através do enquadramento da temática ambiental nas Comemorações do Natal.

Os critérios de avaliação, tidos como essenciais, foram a utilização de materiais usados (reutilização), a originalidade e criatividade e a coerência com o tema.

Os presépios estarão em exposição no átrio da Câmara Municipal do Funchal até 6 de janeiro de 2023.

Lista dos Premiados:

Pré-Escolar

1.º lugar – Infantário Refúgio do Bebé I

2.º lugar – Infantário da Associação do Patronato de São Pedro

3.º lugar – Centro Social e Paroquial da Graça – Infantário

Menção Honrosa – EB1/PE de São Martinho

Primeiro Ciclo do Ensino Básico

1.º lugar – Externato Princesa Dona Maria Amélia

2.º lugar – EB1/PE Areeiro e Lombada

3.º lugar – Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros – Edifício de São Filipe

Menção Honrosa – EB1/PE e Creche de Santo Amaro

Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico

1.º lugar – EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia

2.º lugar – Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros

3.º lugar – EB123/PE Bartolomeu Perestrelo

Secundário, Ensino Técnico e/ou Profissional

1.º lugar – Serviço Técnico de Educação Especial

2.º lugar – Escola Secundária Jaime Moniz

3.º lugar – Escola da APEL

Instituições de carácter social, cultural ou desportivo

1.º lugar – Instituição Mary Jane Wilson – Lar Vila Assunção

2.º lugar – Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau – Centro Comunitário das Murteiras

3.º lugar – Centro Comunitário Regional

Menção Honrosa – Estabelecimento Vila Mar – ISSM, IP-RAM

Utentes dos Serviços da Câmara Municipal do Funchal

1.º lugar – Sociohabitafunchal – Centro Comunitário da Quinta Josefina

2.º lugar – Ginásio de São Martinho – C.M.F.

3.º lugar – Sociohabitafunchal – Espaço Sénior das Cruzes