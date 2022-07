Câmara do Funchal estabelece protocolo com Associação Mama Help para apoiar doentes oncológicos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), a associação continental ‘Mama Help’ e o Recolhimento do Bom Jesus da Ribeira estabeleceram um protocolo de cooperação com vista ao desenvolvimento de atividades terapêuticas complementares a pessoas com doença oncológica, com um novo centro de apoio a doentes para o efeito.

O novo centro de apoio a doentes com cancro da mama irá funcionar num prédio localizado, no Caminho da Achada, propriedade da Diocese do Funchal, pertencente ao legado da Dona Eugénia de Freitas Bethencourt.

O presidente da CMF, Pedro Calado, marcou presença na cerimónia, elogiando o trabalho desta Associação, que tem atividade em Lisboa e no Porto.

Na região, o autarca realçou o trabalho desenvolvido pela Diocese do Funchal e pelo Recolhimento do Bom Jesus-uma das mais antigas instituições de solidariedade social da Madeira – que assumiu a gestão do legado da Dona Eugénia, a partir de novembro de 2021.

Pedro Calado afiançou que a CMF irá apoiar a iniciativa de modo a “agilizar” os procedimentos do projeto de requalificação do prédio, garantindo o “sucesso” do projeto, que exerce uma atividade que considera fundamental para as pessoas que precisam deste acompanhamento.

“Em nome da cidade do Funchal um agradecimento muito especial pela vossa disponibilidade e deixo as portas abertas da município para trabalharmos em articulação e proporcionar o bem-estar da população que precisa da vossa ajuda”, realçou.