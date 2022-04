Câmara do Funchal investe 185 mil euros em novos contentores abertos de transferência de resíduos sólidos urbanos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) adquiriu doze novos contentores abertos de transferência de resíduos sólidos urbanos, num investimento de cerca de 185 mil euros, com IVA incluído à taxa de 23%

A aquisição destes equipamentos surge no âmbito do Plano de Renovação da Frota – Viaturas e Equipamentos afetos ao Departamento do Ambiente.

A CMF pretende renovar todo o equipamento afeto ao Departamento de Ambiente, para assim permitir um serviço de transferência dos resíduos sólidos urbanos recolhidos na Estação de Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal “com melhor qualidade, garantia de segurança, eficiência e eficácia” entre as instalações da CMF e as Estações de Tratamento da Meia Serra e de Triagem do Porto Novo.

A CMF receberá durante o mês de abril estes doze contentores abertos de transferência de resíduos sólidos urbanos, os quais têm 35 m3 de capacidade.

Para além disso, estes equipamentos são fabricados em chapa de aço anti desgaste “Hardox 450” de 5 mm de espessura, com o comprimento de 6950 mm, largura de 2500 mm e altura de 2370 mm, carregamento e descarga através de sistema “Ampliroll”, a porta traseira é constituída por duas folhas de abertura lateral, com fecho central, com dois pontos de pressão e com borracha de vedação.